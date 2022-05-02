"معسكرات التصفية".. سلاح الحرب العالمية الثانية يظهر في روسيا

منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، اقتادت موسكو مئات الآلاف من المواطنين الأوكرانيين إلى أراضيها واحتجزتهم في "مخيمات التصفية"، فيما يعرف بمصطلح "filtration camps".

ورغم أن العدد الإجمالي لهؤلاء المواطنين ليس مؤكدا بعد، إلا أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، أكد في 21 نيسان، أنه يتجاوز نصف مليون شخص، وبعدها بأيام، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أكثر من مليون أوكراني "تم إخلاؤهم".

يوضح موقع "ذا إيكونوميست" أن نهج "التصفية" (fil’tratsiia) ظهر مع نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما قامت القوات السوفيتية والحلفاء الآخرون بتحرير السجناء من النازيين، مرجحا أن "أداة الترهيب" الروسية عادت من جديد.وكان حوالي 2.4 مليون سوفيتي، معظمهم من الجنود، قد نجوا من مخيمات الحرق في ظل النظام النازي، لكن عقب الإفراج عنهم، بدأ هاجس لدى الحكام السوفييت، بالأخص بين الصفوف العسكرية، أن المحتجزين خارج البلاد تعرضوا لتأثير الأيديولوجيا الليبرالية.وأعيد توطين حوالي 5 ملايين شخص في الاتحاد السوفيتي، ولمحاربة أي أيديويولجيا مغايرة، احتجز أكثر من 4 ملايين منهم في مخيمات "لتنقيتهم".وأشار الموقع إلى أن المعتقلين في تلك المخيمات، الواقعة في مناطق حددتها وكالات الاستخبارات السوفيتية، خضعوا لعمليات استجواب مكثفة بالإضافة إلى التحقق من سجلهم الأمني، بعدها ظل 280 ألفا منهم معتقلين في مخيمات العمل القسري.وبعد خمسة عقود، ظهرت تلك المخيمات من جديد في الشيشان، وهي جمهورية بأغلبية مسلمة تقع شمالي القوقاز.وخلال الحربين اللتين شنتهما روسيا في التسعينيات، اعتقلت موسكو المدنيين قسريا في نقاط التفتيش وأرسلت الآلاف إلى المخيمات للتخلص من "وصمة الانفصاليين" الشيشان، الذين صنفهم الكرملين جماعات إرهابية .وتضمنت هذه المخيمات العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها الاغتصاب والضرب والتعذيب، وفي العديد من الحالات اختفى الكثير من المعتقلين، وفقا للمنظمات الحقوقية.ويشير موقع "ذا إيكونوميست" إلى أن هناك "الكثير من التشابهات المقلقة" فيما يخص الوضع الأوكراني.وكان مسؤولون أميركيون ذكروا، قبل أن تشن موسكو هجومها، أن القوات الروسية حضرت قوائم بأسماء من يجب اعتقالهم وقتلهم في مناطق أوكرانية بعد السيطرة عليها، من بينهم أسماء معارضين روس وبيلاروسيين في المنفى، بالإضافة إلى ناشطين سياسيين وحقوقيين في ملف المثليين، وأعضاء تابعين لأقليات دينية وعرقية.وأظهرت صور التقطتها شركة "ماكسار تيكنولوجيز" الأميركية بالأقمار الصناعية، أن القوات المدعومة من موسكو بدأت ببناء معسكر مؤقت يحوي خيما في قرية بيزيمين، قرب مدينة ماريوبول، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال شهود عيان إن الأوكرانيين الذين أرسلوا إلى ذلك المخيم، التقطت صورهم وأجبروا على تسليم هواتفهم وأوراقهم الثبوتية قبل أن يتم ترحيلهم إلى روسيا.أما الكرملين، فيصف هؤلاء بـ "اللاجئين"، وذكرت صحيفة "Rossiyskaya Gazeta" الموالية للحكومة الروسية، أن موسكو تحققت من السجلات الأمنية لحوالي 5 آلاف مدني في بيزيمين، لمنع "الوطنيين الأوكرانيين من التسلل إلى روسيا".لكن الهاربين يسردون قصة أخرى تشبه ما عاشه المحتجزون في مخيمات الحرق النازية، وفقا لتعبير الموقع، إذ أكدوا أنهم شهدوا عمليات تعذيب وقتل على أيدي القوات الروسية لاجتثاث "النازيين الأوكرانيين".وتعتبر الأمم المتحدة ترحيل الأشخاص، أو نقلهم من الأماكن المحتلة، جريمة حرب، بينما تصر روسيا على أن المواطنين الأوكرانيين أتوا طوعيا إلى أراضيها."لكن يبدو أن مخيمات التصفية تشكل أداة للحرب، وتستخدم لطمس الهوية الأوكرانية"، وفقا لما ذكره موقع "ذا إكونوميست".