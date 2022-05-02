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عربي-دولي
وزير أميركي: الصين تطمح كي تكون القوّة العظمى على وجه الأرض
Lebanon 24
02-05-2022
|
17:38
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قال وزير القوات الجوية الأميركي، فرانك كيندال، الاثنين، إن الصين "لديها الطموح لأن تكون القوة العظمى على وجه الأرض"، مشيراً إلى أنها "تريد إزاحة الولايات المتحدة" لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف كيندال في مقابلة مع "معهد بروكينغز"، أن "كلا من روسيا والصين يبذلان جهداً كبيراً من أجل التفوق على القوة العسكرية الأميركية"، لكنه أشار إلى أن "الولايات المتحدة قلقة بشأن الصين أكثر من روسيا".
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وأوضح أن "الولايات المتحدة تنظر إلى الصين باعتبارها تحدياً متنامياً على المدى البعيد، فيما تعتبر أن روسيا تشكل تهديداً خطيراً للمصالح الأميركية بسبب ما تفعله في الوقت الراهن"، في إشارة إلى غزوها لأوكرانيا".
وتابع: "لكن بين الاثنين، الولايات المتحدة قلقة أكثر بكثير بشأن الصين، نظراً لأن لديها الموارد والرغبة والوقت لتطوير قدراتها العسكرية، لتصبح قادرة على التفوق على الولايات المتحدة".
في الوقت ذاته، أوضح وزير القوات الجوية الأميركي، أن "بلاده ليس بإمكانها تجاهل "دولة قوية وعدوانية ومسلحة نووياً، مثل روسيا".
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