Advertisement

عربي-دولي

وزير أميركي: الصين تطمح كي تكون القوّة العظمى على وجه الأرض

Lebanon 24
02-05-2022 | 17:38
A-
A+
Doc-P-948224-637871352568480725.jpg
Doc-P-948224-637871352568480725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير القوات الجوية الأميركي، فرانك كيندال، الاثنين، إن الصين "لديها الطموح لأن تكون القوة العظمى على وجه الأرض"، مشيراً إلى أنها "تريد إزاحة الولايات المتحدة" لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف كيندال في مقابلة مع "معهد بروكينغز"، أن "كلا من روسيا والصين يبذلان جهداً كبيراً من أجل التفوق على القوة العسكرية الأميركية"، لكنه أشار إلى أن "الولايات المتحدة قلقة بشأن الصين أكثر من روسيا".
Advertisement
وأوضح أن "الولايات المتحدة تنظر إلى الصين باعتبارها تحدياً متنامياً على المدى البعيد، فيما تعتبر أن روسيا تشكل تهديداً خطيراً للمصالح الأميركية بسبب ما تفعله في الوقت الراهن"، في إشارة إلى غزوها لأوكرانيا".
وتابع: "لكن بين الاثنين، الولايات المتحدة قلقة أكثر بكثير بشأن الصين، نظراً لأن لديها الموارد والرغبة والوقت لتطوير قدراتها العسكرية، لتصبح قادرة على التفوق على الولايات المتحدة".
في الوقت ذاته، أوضح وزير القوات الجوية الأميركي، أن "بلاده ليس بإمكانها تجاهل "دولة قوية وعدوانية ومسلحة نووياً، مثل روسيا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-05-03
05:00 | 2022-05-03
04:35 | 2022-05-03
04:30 | 2022-05-03
04:00 | 2022-05-03
04:00 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website