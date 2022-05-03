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عربي-دولي

روسيا توقف الإنترنت بالكامل في مدينة أوكرانية... ما سبب هذا التصرف؟

Lebanon 24
03-05-2022 | 00:30
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ذكرت خدمة "نتبلوكس" لمراقبة تعطل الإنترنت، أن روسيا حولت مسار حركة الإنترنت في منطقة خيرسون التي تحتلها من أوكرانيا ليمر عبر بنيتها التحتية للاتصالات.

حيث تستهدف الخطوة على ما يبدو تشديد قبضة موسكو على منطقة تزعم أنها تسيطر عليها سيطرة كاملة. وقالت السلطات التي عينتها روسيا في أجزاء من خيرسون إن المنطقة ستبدأ استخدام الروبل الروسي من أول أيار الجاري.
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كذلك فقد قالت خدمة نتبلوكس ومقرها لندن إنها رصدت توقفاً شبه تام لخدمة الإنترنت في أنحاء منطقة خيرسون ما أثر على العديد من المشغلين الأوكرانيين. وعادت الخدمة بعد عدة ساعات، لكن مقاييس مختلفة أظهرت أن خدمة الإنترنت تمر عبر روسيا.

في حين أضافت "نتبلوكس" على موقعها الإلكتروني: "حُوّل الاتصال بالشبكة ليكون عبر الإنترنت الروسي بدلاً من البنية التحتية للاتصالات في أوكرانيا، ومن ثم فإنها تخضع الآن على الأرجح لقواعد الإنترنت في روسيا ومراقبتها والرقابة عليها".

في المقابل تقر أوكرانيا بفقد السيطرة على معظم منطقة خيرسون، ومنها عاصمتها الإقليمية، لكنها تقول إن قواتها المسلحة تصد المحاولات الروسية للوصول إلى حدود المنطقة.

المصدر: عربي بوست
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