28
o
بيروت
27
o
طرابلس
33
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا توقف الإنترنت بالكامل في مدينة أوكرانية... ما سبب هذا التصرف؟
Lebanon 24
03-05-2022
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت خدمة "نتبلوكس" لمراقبة تعطل الإنترنت، أن روسيا حولت مسار حركة الإنترنت في منطقة خيرسون التي تحتلها من أوكرانيا ليمر عبر بنيتها التحتية للاتصالات.
حيث تستهدف الخطوة على ما يبدو تشديد قبضة موسكو على منطقة تزعم أنها تسيطر عليها سيطرة كاملة. وقالت السلطات التي عينتها روسيا في أجزاء من خيرسون إن المنطقة ستبدأ استخدام الروبل الروسي من أول أيار الجاري.
Advertisement
كذلك فقد قالت خدمة نتبلوكس ومقرها لندن إنها رصدت توقفاً شبه تام لخدمة الإنترنت في أنحاء منطقة خيرسون ما أثر على العديد من المشغلين الأوكرانيين. وعادت الخدمة بعد عدة ساعات، لكن مقاييس مختلفة أظهرت أن خدمة الإنترنت تمر عبر روسيا.
في حين أضافت "نتبلوكس" على موقعها الإلكتروني: "حُوّل الاتصال بالشبكة ليكون عبر الإنترنت الروسي بدلاً من البنية التحتية للاتصالات في أوكرانيا، ومن ثم فإنها تخضع الآن على الأرجح لقواعد الإنترنت في روسيا ومراقبتها والرقابة عليها".
في المقابل تقر أوكرانيا بفقد السيطرة على معظم منطقة خيرسون، ومنها عاصمتها الإقليمية، لكنها تقول إن قواتها المسلحة تصد المحاولات الروسية للوصول إلى حدود المنطقة.
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تقفل الإدارات الأربعاء؟
Lebanon 24
هل تقفل الإدارات الأربعاء؟
03:52 | 2022-05-03
03/05/2022 03:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ملامحها تغيّرت كثيراً... مقدّمة البرامج اللبنانيّة الشهيرة تظهر بالمايوه لمعايدة متابعيها (صورة)
Lebanon 24
ملامحها تغيّرت كثيراً... مقدّمة البرامج اللبنانيّة الشهيرة تظهر بالمايوه لمعايدة متابعيها (صورة)
10:04 | 2022-05-02
02/05/2022 10:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة مشهورة تكشف عن تعرضها للتنمّر... إليكم ما حصل معها في فرنسا
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة مشهورة تكشف عن تعرضها للتنمّر... إليكم ما حصل معها في فرنسا
10:37 | 2022-05-02
02/05/2022 10:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة سير خانقة... ماذا يجري على أوتوستراد الصفرا؟ (صورة)
Lebanon 24
زحمة سير خانقة... ماذا يجري على أوتوستراد الصفرا؟ (صورة)
09:50 | 2022-05-02
02/05/2022 09:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أسباب هجوم باسيل على الفرزلي وهكذا رد الاخير
Lebanon 24
هذه أسباب هجوم باسيل على الفرزلي وهكذا رد الاخير
01:15 | 2022-05-03
03/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2022-05-03
هل حان الوقت لجرعة رابعة من لقاح كوفيد؟
05:00 | 2022-05-03
دروس لصد أي عدوان صيني... ما علاقة أوكرانيا؟
04:35 | 2022-05-03
تحسباً لطارئ..دولة اوروبية تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء والدواء!
04:30 | 2022-05-03
ألا يمكنكم أن تطلقوا النار عليهم؟"...ترامب طلب "المحظور" من البنتاغون
04:00 | 2022-05-03
تعديل قواعد الاشتباك في المنطقة.. التوترات عائدة؟
04:00 | 2022-05-03
جثث منتشرة في خاركيف على شكل حرف "Z"..هل تعود لجنود روس؟
فيديو
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
00:47 | 2022-05-03
03/05/2022 13:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
03/05/2022 13:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
03/05/2022 13:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact