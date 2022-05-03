بعد الهجوم الاوكراني...هل اصيب رئيس أركان جيش روسيا في جبهة دونباس؟







Advertisement وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين: "ما يمكننا أن نؤكده هو أننا نعلم أنه أمضى الأسبوع الماضي أياما عدة في دونباس".



وتابع: "لا نعتقد أنه لا يزال هناك"، وقال إن وزارة الدفاع الأميركية تعتقد أنه "غادر وعاد إلى روسيا"، مضيفا: "لا يمكننا أن نؤكد صحة تقارير أفادت بأنه أصيب".



وأوردت تقارير نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن القوات الأوكرانية قصفت السبت مركز قيادة في إيزيوم زاره غيراسيموف، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، للقاء كبار القادة الميدانيين.



لكن يبدو أن غيراسيموف كان قد غادر عندما نفّذت الضربة. تفقّد رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، جبهة دونباس في أوكرانيا الأسبوع الماضي، وفق ما قال مسؤول في البنتاغون الاثنين، لكن تعذّر تأكيد صحة تقارير أفادت بأنه أصيب في هجوم أوكراني.وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين: "ما يمكننا أن نؤكده هو أننا نعلم أنه أمضى الأسبوع الماضي أياما عدة في دونباس".وتابع: "لا نعتقد أنه لا يزال هناك"، وقال إن وزارة الدفاع الأميركية تعتقد أنه "غادر وعاد إلى روسيا"، مضيفا: "لا يمكننا أن نؤكد صحة تقارير أفادت بأنه أصيب".وأوردت تقارير نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن القوات الأوكرانية قصفت السبت مركز قيادة في إيزيوم زاره غيراسيموف، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، للقاء كبار القادة الميدانيين.لكن يبدو أن غيراسيموف كان قد غادر عندما نفّذت الضربة.

ويُعتقد أن غيراسيموف كان يجري جولة على خط الجبهة للاطّلاع على الأوضاع الميدانية وحشد قواته بعدما فشلت في السيطرة على كييف في الشمال الأوكراني، وبعد إطلاق حملة للسيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.



وفي إحاطة يومية حول الهجوم على أوكرانيا، قال المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية الاثنين إن القوات الروسية تحقق تقدّما طفيفا وتخوض معارك عنيفة مع القوات الأوكرانية في المنطقة.



وقال المسؤول: "لا نزال نشهد أدنى قدر من التقدّم من جانب القوات الروسية في دونباس. لقد حققوا مكاسب ضئيلة شرقي إيزيوم وبوبامسنا في لوغانسك أوبلاست".



وقال المسؤولون الأوكرانيون إن الروس يسيطرون على قرى ثم يستعيدها منهم مقاتلون أوكرانيون، مشيرين إلى أن القوات الروسية فقدت معنوياتها وتعاني ضعفا في القيادة والتنظيم.