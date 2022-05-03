دروس لصد أي عدوان صيني... ما علاقة أوكرانيا؟

وتابع "أعتقد أن الحكومة الصينية يجب أن تفكر أو تحسب الطريقة التي ستأتي بها الولايات المتحدة أو الدول الكبرى الأخرى لمساعدة تايوان أو ما إذا كانت ستأتي لمساعدة تايوان من الأساس"، مضيفا "إذا لم يكن لدى تايوان أي دعم، أعتقد أن هذا سيكون ضوءا أخضر للعدوان".
وأضاف وو: "الشيء الثاني، هو إذا كانوا يعتقدون أن تايوان ضعيفة ويسهل السيطرة عليها. لكنني أعتقد أننا رأينا حالة أوكرانيا التي على الرغم من أنها تبدو أضعف من روسيا، لكنهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم، وبالتالي، يجب على بكين أن تفكر مرتين فيما إذا كانت قادرة على الاستيلاء على تايوان".
وكان لدى الولايات المتحدة علاقات معقدة مع تايوان منذ السبعينات، عندما أقام الرئيس ريتشارد نيكسون علاقات مع ماو والصين، فيما سمح الرئيس جيمي كارتر بانهيار معاهدة الدفاع المشترك مع تايوان.
وقالت المجلة إن تقارير نشرت السبت أفادت بأن الولايات المتحدة وبريطانيا أجرتا محادثات مؤخرا حول حالات الطوارئ لحرب محتملة بين الصين وتايوان.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، الأسبوع الماضي إن حلف شمال الأطلسي يجب أن يتطلع إلى حماية تايوان في إطار جهوده "للتصدي للتهديدات العالمية".
وقال الوزير التايواني إنه على الرغم من أن وضع تايوان كدولة ذات سيادة بعيد كل البعد عن الاعتراف به عالميا، إلا أن قادة آخرين في جميع أنحاء العالم أعربوا عن دعمهم.
وقال "إنهم يعلمون أنه إذا كانت هناك حرب على تايوان، فستكون كارثة لبقية العالم".