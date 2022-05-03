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عربي-دولي
تحسباً لطارئ..دولة اوروبية تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء والدواء!
Lebanon 24
03-05-2022
|
04:35
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دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المواطنين إلى تخزين المواد الغذائية والأدوية تحسبا لحال طوارئ، مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بالوضع الذي تشهده أوكرانيا.
وقالت في حوار مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية "Handelsblatt" واوردته "روسيا اليوم": "في حال انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، أو فرض قيود تغير سير الحياة العادية، فسيكون من الحكمة وجود احتياط من المواد الغذائية في البيت".
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واذ نصحت بالاهتمام بمنشورات الوزارة لحماية السكان، اشارت إلى أن قائمة الاحتياط تشمل رزمة أغذية للحالات الطارئة معدة لاستهلاك شخص واحد لمدة عشرة أيام.
وتشمل القائمة، على وجه الخصوص، 20 لترا من الماء، و3.5 كيلوغرام من الحبوب، والخبز، والمعكرونة، والأرز والبطاطا، وأربعة كيلوغرامات من الخضار والبقوليات، و2.5 كيلوغرام من الفواكه والمكسرات، و2.6 لتر من الحليب ومنتجات الألبان.
بالإضافة إلى ذلك، ولمدة عشرة أيام، يوصى بتخزين 1.5 كيلوغرام من اللحوم والأسماك والبيض أو مسحوق البيض، و357 غراما من الدهون والزيوت، وكذلك المنتجات الأخرى حسب الاختيار الشخصي مثل الحلويات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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