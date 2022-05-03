روسيا توجه ضربة "عالية الدقة" قرب أوديسا.. الهدف ثمين

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن صواريخ روسية عالية الدقة أصابت مركزا لوجستيا يقع في مطار عسكري بالقرب من أوديسا الأوكرانية كان يستخدم في توصيل أسلحة قدمها الغرب لكييف.وذكر البيان: "تم تدمير حظائر تضم طائرات مسيرة من طراز بيرقدار تي.بي2، بالإضافة إلى أسلحة صاروخية وذخائر من الولايات المتحدة ودول أوروبية".كان حاكم أوديسا ماكسيم مارشينكو قد قال عبر تيليغرام إن ضربة صاروخية أصابت المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود مساء الاثنين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.من جانب آخر، عبر الجيش البريطاني عن اعتقاده بأن الجيش الروسي بات الآن أضعف بشكل ملحوظ بعد تكبده خسائر في اجتياح أوكرانيا.وأدلت وزارة الدفاع البريطانية بهذا التصريح، الثلاثاء، في بيانها اليومي على تويتر عن الحرب.وقالت: "الجيش الروسي أصبح الآن أضعف بشكل ملحوظ نتيجة اجتياحه لأوكرانيا، وسيتفاقم ذلك بسبب العقوبات، ما سيكون له تأثير دائم على قدرة روسيا على نشر قوة عسكرية تقليدية".وأضافت أنه بينما تضاعفت ميزانية الدفاع الروسية ما بين عامي 2005 و2018، فإن برنامج التحديث الذي عملت عليه "لم يمكن روسيا من السيطرة على أوكرانيا".كما ذكرت أن "الفشل في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي أضعف قدرة روسيا على ترجمة قوتها العددية إلى ميزة حاسمة في الحرب".