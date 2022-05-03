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عربي-دولي

ردا على القرارات غير الودية لبعض الدول الأجنبية... بوتين يوقع مرسوما وهذه تفاصيله

Lebanon 24
03-05-2022 | 10:30
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التدابير الاقتصادية الانتقامية فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية.

ويحظر المرسوم الرئاسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الخاضعة لعقوبات انتقامية، وكذلك تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا.
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- بموجب المرسوم، أصدر مجلس الوزراء تعليمات بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام.

-يُحظر على المسؤولين إجراء معاملات مع الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية.

- يحظر تصدير المنتجات والمواد الخام المنتجة في الدولة الى الخارج لصالح الاشخاص والجهات الخاضعين للعقوبات.

- يحظر على الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية إجراء المعاملات المالية.
المصدر: روسيا اليوم
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