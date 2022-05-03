عبد اللهيان: مفاوضات فيينا لم تتوقف

نفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، توقف المفاوضات النووية في فيينا، مؤكدا أنها مستمرة عبر تبادل رسائل مكتوبة مع الأمريكيين من خلال الوسيط الأوروبي، بهدف رفع العقوبات المفروضة.

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وقال عبد اللهيان، في تصريحات مع قناة "المسيرة" إن "المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وقوى دولية كبرى، لم تتوقف بل مستمرة بوتيرة أخرى عبر تبادل الرسائل المكتوبة مع الأمريكيين بواسطة ممثل الاتحاد الأوربي لرفع العقوبات الأحادية المفروضة علينا".



وأشار إلى أن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق قوي ودائم، مؤكدا دعوة طهران إلى الجانب الأميركي ليكون واقعيا، متابعا: "رفع العقوبات في جميع القطاعات وأخذ الضمانات الاقتصادية من أهم النقاط على جدول أعمالنا التفاوضية... أعتقد أن الطرف الأميركي أدرك جيدًا خطوط إيران الحمراء ونحن مستمرون في المباحثات".

ولفت أيضا إلى أنه بمجرد التوصل إلى "نقطة الاتفاق سيقوم ممثلنا في مفاوضات فيينا بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".