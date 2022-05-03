شولتس: لا نستبعد أن تهاجم روسيا دولا أخرى

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على وقع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بيومها الـ69، وسط تصاعد المخاوف من توسعها أيضاً، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لا يستبعد أن تهاجم روسيا دولا أخرى.وقال في تصريحات، اليوم الثلاثاء: "لا يمكن لأحد الافتراض أن روسيا لن تهاجم دولاً أخرى".كما أكد أن بلاده تدعم بقوة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.وقال في بيان عقب استضافة القادة السويديين والفنلنديين، إذا قررت هاتان الدولتان الانضمام إلى الناتو ، فيمكنهما الاعتماد على دعمنا".