بالمدفعية والطائرات... هجوم روسي على مجمع "آزوفستال" في ماريوبول

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أطلق الجيش الروسي مع انفصاليين موالين لروسيا، هجومًا على مصنع آزوفستال وهو آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الجنوبية التي تم إجلاء المدنيين منها في الأيام الأخيرة بفضل وقف إطلاق النار.وأشارت وزارة الدفاع الروسية، حسبما نقلت عنها وكالات روسية، إلى أن وحدات من الجيش الروسي ومن جمهوية دونيتسك الشعبية، بدأت تدمّر بواسطة المدفعية والطائرات مواقع إطلاق النار للمقاتلين الأوكرانيين الذين خرجوا من المصنع.