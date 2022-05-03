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عربي-دولي

جونسون: أوكرانيا ستنتصر في معركة الخير ضد الشر

Lebanon 24
03-05-2022 | 12:30
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في كلمة وجهها إلى البرلمان الأوكراني إن القوات الأوكرانية ستنتصر وستتخلص من "الاحتلال الروسي"، معتبرا الحرب الدائرة معركة بين "الخير والشر".

وذكر رئيس الوزراء البريطاني، الذي أصبح أول زعيم دولي يلقي كلمة أمام النواب الأوكرانيين منذ الغزو الروسي في أواخر فبراير، إن أوكرانيا أثبتت أن الخبراء العسكريين "مخطئون تمامًا".
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وفي خطاب مسجل، أخبر جونسون البرلمان الأوكراني أيضًا أن "ما يسمى بالقوة التي لا تقاوم لآلة بوتين الحربية قد تحطمت على صخرة الوطنية الأوكرانية".

وتابع: "سيقول أطفالكم وأحفادكم إن الأوكرانيين علموا العالم أن القوة الغاشمة للمعتدي لا تعني شيئًا ضد القوة الأخلاقية لشعب مصمم على التحرر".

وأعلن جونسون في كلمته عن مساعدة عسكرية إضافية قدرها 300 مليون جنيه إسترليني، لدعم جهود القوات المسلحة الأوكرانية.

وتشمل المساعدات نظام رادار، وطائرات بدون طيار قادرة على حمل أوزان كبيرة، ومعدات تشويش وآلاف من أجهزة الرؤية الليلية.

وتعهد جونسون في الأسابيع المقبلة بأن ترسل المملكة المتحدة صواريخ بريمستون المضادة للسفن وأنظمة ستورمر المضادة للطائرات ومركبات مدرعة لإجلاء المدنيين.
المصدر: سكاي نيوز
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