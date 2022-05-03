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عربي-دولي
وفاة 3 أطفال بالتهاب الكبد الغامض في إندونيسيا
Lebanon 24
03-05-2022
|
13:00
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أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة أطفال توفوا بسبب مرض الكبد الغامض، مما رفع عدد الوفيات بهذا المرض إلى أربعة على الأقل، بينهم واحدة في الولايات المتحدة.
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المصدر:
روسيا اليوم
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