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وفاة 3 أطفال بالتهاب الكبد الغامض في إندونيسيا

Lebanon 24
03-05-2022 | 13:00
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أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة أطفال توفوا بسبب مرض الكبد الغامض، مما رفع عدد الوفيات بهذا المرض إلى أربعة على الأقل، بينهم واحدة في الولايات المتحدة.
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المصدر: روسيا اليوم
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