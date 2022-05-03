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عربي-دولي
دراغي: خطط خفض واردات الطاقة من روسيا يجبرنا على النظر نحو البحر المتوسط
Lebanon 24
03-05-2022
|
15:00
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صرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم، أن خطط بلاده "لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي تجبر أوروبا على النظر نحو البحر الأبيض المتوسط لتلبية احتياجاتها من الطاقة"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
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وقال دراغي، في خطاب أمام البرلمان الأوروبي: "إن خفض واردات الوقود الأحفوري من روسيا أدى إلى توجه أوروبا نحو البحر الأبيض المتوسط لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولقد تحركنا خلال الأسابيع القليلة الماضية بأقصى سرعة وتصميم على تنويع إمدادات الغاز لدينا".
وتابع: "لقد اتخذنا تدابير تبسيط مهمة لتسريع إنتاج الطاقة المتجددة، وهي ضرورية لجعل نمونا أكثر استدامة، وهناك فرص هائلة توفرها مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا والشرق الأوسط".
أضاف: "تحتل دول جنوب أوروبا، وإيطاليا على وجه الخصوص، موقعا استراتيجيا لجمع إنتاج الطاقة هذا والعمل كجسر إلى بلدان الشمال. وإن مركزية الغد لدينا تمر من خلال الاستثمارات التي سنتمكن من القيام بها اليوم".
وشدد "يجب أن نولي المزيد على ضرورة إيلاء الاهتمام للبحر الأبيض المتوسط، بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي كجسر لأفريقيا والشرق الأوسط. فالعديد من البلدان الشابة تطل على البحر الأبيض المتوسط، وعلى استعداد لغرس الحماس في علاقتها مع أوروبا، معهم، يجب على الاتحاد الأوروبي بناء شراكة حقيقية ليس فقط اقتصادية، بل سياسية واجتماعية أيضا".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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