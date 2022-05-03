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مدفيديف: السلام يعني نهاية زيلينسكي

Lebanon 24
03-05-2022 | 15:30
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لا يريد تسوية سلمية، ويسعى للاستمرار في استجداء الغرب للحصول على المال والسلاح.

وأضاف مدفيديف على قناته في "تلغرام": "زيلينسكي لا يحتاج إلى أي معاهدة سلام. بالنسبة له، السلام هو نهايته".
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ووفقا لمدفيديف، فإن هذه النهاية يمكن أن تكون "إما سريعة، من النازيين، الذين سيعلقونه على فرع شجرة، للتواطؤ مع موسكو، أو نهاية أبطأ، من قبل المنافسين الذين سينجزون عزله كرئيس خسر الحرب".

وأشار إلى أن "هذا ما أكده العديد من الزمرة التي حوله، الذين يصرخون بأنه لن تكون هناك معاهدة سلام".

وقال: "لذلك، سيستمر زيلينسكي في التوسل من أجل المال والسلاح من الغرب، ليثبت أنه لا يزال في اللعبة، وأنه أمل العالم الليبرالي، وأنه آخر معقل للديمقراطية الأوروبية الذي يريد الدب الروسي تمزيقه".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنه في الوقت نفسه، فإن زيلينسكي "سيتظاهر بالقلق على الأوكرانيين، ويجعلهم من حين لآخر درعا بشريا أمام القوميين المتطرفين".

وخلص مدفيديف إلى أنه "ليس لدى زيلينسكي طريقة أخرى للحفاظ على منصبه، في حال بقي المنصب أصلا".
المصدر: روسيا اليوم
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