رئيس المجلس الأوروبي: يجب كسر آلة الحرب الروسية

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه على ثقة من أن المجلس سيفرض قريباً المزيد من العقوبات على موسكو، لا سيما على النفط الروسي، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.



وأضاف ميشيل عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه "يجب كسر آلة الحرب الروسية".

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