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إقتصاد
"فايزر" تكشف عن ارتفاع عائداتها... كم بلغت؟
Lebanon 24
03-05-2022
|
16:59
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أعلنت شركة الأدوية الأميركية "فايزر"، ارتفاع عائداتها للربع الأول من العام الحالي، بنسبة 77 بالمئة، لتصل إلى 25.7 مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان، إن إيراداتها نمت بشكل كبير بسبب لقاح فيروس كورونا، لكنها خفضت توقعات أرباحها للعام بأكمله، بسبب التحولات في العملات الأجنبية.
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وسجلت مجموعة "فايزر" إيرادات بلغت 25.7 مليار دولار في الربع الأول من 2022، بزيادة نسبتها 77 بالمئة على مدى عام واحد، بفضل مداخيل مبيعاتها من لقاحها المضاد لكوفيد-19.
من جهة أخرى، أبقت المجموعة على تقديراتها المتعلقة بتسويق عقارها المضاد لكورونا "باكسلوفيد" بقيمة 22 مليار دولار خلال العام بأكمله.
لكن "فايزر" خفضت تقديراتها للأرباح السنوية، خصوصا بسبب التغيير في معايير المحاسبة.
المصدر: روسيا اليوم
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