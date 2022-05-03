زيلينسكي لمجلس النواب الألباني: قاطعوا روسيا وأبعدوها

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كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعوته للعالم لإبعاد روسيا عن جميع الأنظمة المالية والتجارية الدولية.وفي خطاب عبر موقع "زووم"، دعا أمام البرلمان الألباني، اليوم الثلاثاء، أوروبا والعالم إلى التوقف عن شراء النفط من روسيا، وإغلاق البنوك الروسية، ووقف التجارة معها.كذلك، دعا إلى إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية، والحد من وصول السياح الروس، وفق ما نقلت وكالة "أسوشتيد برس".وقال زيلينسكي عن شراء الأمم المتحدة مواد بنحو 2.5 مليار دولار من روسيا لعملياتها الإنسانية، إن ذلك "ببساطة غير عادل".كما شكر ألبانيا على دعمها الكامل، خاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث إنها عضو مؤقت.