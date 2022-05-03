هناك ثمن.. هكذا تستطيع روسيا الالتفاف على العقوبات الغربية

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كتبت "الحرة": مع تزايد الضغوط، وإعلان عزم الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على النفط الروسي على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا، يسعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى البحث عن مشترين لصادرات بلاده من الوقود الأحفوري بمواجهة تلك العقوبات، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".وتحتاج روسيا إلى كل دولار من عائدات التصدير، بعدما باتت في طريقها نحو التخلف عن سداد ديونها الخارجية، بعد أن فقدت الكثير من استثماراتها الأجنبية، وجمدت الحكومات الغربية نصف الاحتياطيات الأجنبية لبنكها المركزي.ودعا بوتين، في 14 نيسان الماضي، "إلى إعادة توجيه صادراتنا تدريجيا نحو الأسواق سريعة النمو في الجنوب والشرق".وخلال العام الماضي، أبحرت "غراند أنيفا"، وهي ناقلة نفط روسية، بأربع خزانات دائرية لتخزين الغاز الطبيعي المسال شديد البرودة، ذهابا وإيابا بين حقل غاز في شرق روسيا ومستودعات في اليابان وتايوان. ولكن بعد يومين من غزو روسيا لأوكرانيا، غيرت السفينة مسارها وأبحرت إلى الصين والهند.وأكدت رحلات الناقلة، التي يصل طولها إلى مساحة 3 ملاعب لكرة القدم، أن بوتين لا يزال بإمكانه العثور على مشترين في آسيا.الوجهتان الأكثر وضوحا للناقلة خلال الشهرين الماضيين، بحسب "مارين ترافيك"، وهي خدمة تتبع للسفن مقرها أثينا تراقب مواقع السفن، كانتا الصين، والهند، أول وثالث أكبر دولتين استخداما للطاقة في العالم على الترتيب.ومع ذلك، فإن أي محاولة لتحويل صادرات الطاقة الروسية إلى آسيا بدلا من أوروبا، ستواجه عقبات كبيرة.وبحسب تحليل "نيويورك تايمز"، ستحتاج روسيا إلى تقديم خصومات كبيرة لجعل صادراتها من النفط والفحم تستحق المخاطرة والتكلفة بالنسبة للمشترين، حيث يستغرق الأمر لبناء المزيد من الموانئ وخطوط الأنابيب لتصدير الغاز الطبيعي.وتتطلب إعادة توجيه الغاز الطبيعي الروسي إلى آسيا، بدلا من أوروبا، بناء خطوط أنابيب طويلة للغاية، أو موانئ متخصصة مثل تلك الموجودة في جزيرة سخالين الروسية التي تبحر منها "غراند أنيفا"، لأن هذه الموانئ قادرة على التبريد الفائق للغاز الطبيعي بحيث يتكثف في سائل، يمكن نقله بعد ذلك بواسطة السفن.كما سيتطلب نقل النفط إلى آسيا استخدام السفن، لكن بسبب العقوبات المالية الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا، ترفض شركات التأمين تغطية الناقلات التي تحمل الشحنات الروسية، لذلك طالبت شركات النفط في دول مثل الهند بتخفيضات كبيرة جدا على الأسعار لتغطية التكاليف الإضافية، والمخاطر.ورغم أن صادرات الفحم، التي يمكن تحميلها على شاحنات أو قطارات إلى الصين، تواجه أقل عدد من العقبات اللوجستية، فإن العقوبات الغربية على استخدام الدولار في المعاملات مع روسيا، تؤدي إلى إضعاف الطلب الصيني على الفحم الروسي.ويقول المتخصص في الطاقة الصينية، تشو شيزو: "حتى تجار الفحم الصينييين في الشركات الخاصة، هذه الأيام لا يريدون لمس الفحم الروسي، بسبب الخوف من العقوبات الغربية".ورغم العقبات، يراهن قادة في مجال الطاقة على أن روسيا يمكنها أن تجد طريقة لتصدير النفط والفحم على الأقل، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمي، حيث يعاني العالم من نقص في الطاقة منذ الخريف. فقد نفد الفحم تقريبا في الصين وعانى الكثيرون من انقطاع الكهرباء على نطاق واسع.وقال مدير أبحاث الغاز والطاقة الصينية في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، ميشال ميدان: "وجد الصينيون حلولا بديلة للنفط الإيراني والنفط الفنزويلي، لذا سوف يجدون حلولاً بديلة للنفط الروسي".تعمل روسيا بالفعل على زيادة شحنات الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خط أنابيب سيبيريا الذي تم الانتهاء منه مؤخرا. ولكن لأن حقول الغاز في سيبيريا الروسية لا ترتبط بخطوط أنابيب بحقول الغاز الروسية التي تزود أوروبا، فهناك صعوبات شديدة تحد من قدرة روسيا على تحويل مبيعات الغاز إلى الصين.