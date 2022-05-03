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زيلينسكي: نسعى لاستعادة كامل أراضينا ومن بينها القرم

Lebanon 24
03-05-2022 | 23:00
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تسعى لاستعادة كامل أراضيها، ومن بينها شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014.

ونقل موقع "كييف إندبندنت" الإلكتروني في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،عن زيلينسكي قوله أمام اجتماع مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن أهداف أوكرانيا هي وقف تقدم روسيا، واستعادة الأراضي، مضيفاً أن استعادة كامل أراضي أوكرانيا سيكون عبر الطرق الدبلوماسية.
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وقال زيلينسكي في كلمته عبر تقنية الفيديو: «لن نتراجع... النصر سيكون حليفنا». وأشار إلى الدمار الشامل الذي ألحقته روسيا بالبنية التحتية في أوكرانيا والآثار المدمرة للحرب على اقتصادها، موضحاً أن تكلفة إعادة بناء أوكرانيا حتى الآن تقدر بنحو 600 مليار دولار، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وحث زيلينسكي الشركات العالمية على الاستثمار في أوكرانيا بيد أنه قال أيضاً إنه سيتعين على روسيا أن تدفع تعويضات لأوكرانيا لقاء ما فعلته.
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