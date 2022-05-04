تشديد العقوبات ضد روسيا: هل يوقف الحرب؟

لم يتم وضع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، الذي أصبح ثريًا بشكل خرافي من خلال العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشركات الطاقة الروسية التي تسيطر عليها الدولة، على قائمة عقوبات أي دولة. بصفته أبرز أعضاء جماعات الضغط في الكرملين في مجال الطاقة، فإنه يرأس لجنة المساهمين في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الروسي ومجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت. عندما أتيحت له الفرصة مؤخرًا للتخلي عن بوتين وحربه المروعة ضد أوكرانيا، أجاب: "أنا لا أفعل ذلك".

وبحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية، "يذكرنا مثال شرودر الكئيب بأن النظام الحالي للعقوبات ضد روسيا لا يزال يعاني من بعض "النقاط العمياء" الخطيرة. في إطار جهودهم للإسراع بإنهاء حرب بوتين غير القانونية وغير المبررة وربما الإبادة الجماعية، نفذ الرئيس الأميركي جو بايدن والقادة الأوروبيون والعديد من الحكومات حول العالم التي تؤمن بالنظام الدولي أكثر العقوبات شمولاً ضد روسيا على الإطلاق؛ كانت سرعة ووحدة هذه الحملة غير مسبوقة. مئات الشركات فضلت امتلاك الأخلاق على جني الأرباح وانسحبت من روسيا. وربما تأتي الإجراءات الأوروبية الجديدة الحاسمة ضد واردات النفط الروسية قريبًا، خاصة بعد أن سعت روسيا إلى قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا. تستهدف بعض هذه العقوبات القطاعات الاقتصادية. ركز البعض الآخر على جهات فاعلة سياسية واقتصادية محددة - وهو نهج سليم، حيث تتمتع العقوبات الفردية بميزة تركيز الألم الاقتصادي على صانعي القرار المسؤولين مع تجنب الضرر المفرط للسكان عمومًا. لكن من الناحية العملية، يصعب تنفيذ مثل هذه السياسة بشكل منسّق. لم يتم معاقبة عدد كبير جدًا من الأوليغارشية الروسية المقربة من بوتين والعديد من المسؤولين الروس الذين يعملون لصالحه. يضع النهج الحالي عبئًا تقديريًا كبيرًا على الحكومات التي تنفذ العقوبات في الوقت الذي تحاول فيه تحديد الأفراد الذين يستحقون أن تتم معاقبتهم وأولئك الذين لا يستحقون".

وتابعت الصحيفة، " لهذا السبب، عوضاً عن استهداف أفراد محددين، يجب على العالم تحويل بعض العقوبات لاستهداف مناصب في الحكومة الروسية والشركات المملوكة للدولة والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. عندئذٍ يكون أمام الروس الذين يشغلون هذه الوظائف خيارين: إما البقاء في أدوارهم الحكومية والتابعة للحكومة ومواجهة العواقب أو الاستقالة وتجنب العقوبات. كما أن فرض عقوبات على المناصب بدلاً من الأفراد من شأنه أن يبسط استهداف الحكومات. إن القواعد الأكثر منهجية أسهل في التنفيذ والدفاع. يوفر هذا المبدأ أيضًا وسيلة للأفراد في حكومة بوتين للخروج من قائمة العقوبات، وهو خيار غير متاح الآن. واسترشادًا بهذا النهج، سيتم معاقبة كل عضو في مجلس إدارة شركة النفط الروسية المملوكة للدولة "روسنفت"، بما في ذلك شرودر ووزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل. سيتعين عليهم بعد ذلك أن يقرروا ما إذا كانوا سيبقون في مجلس الإدارة ويعاقبوا أو يستقيلوا. وقد اختار بالفعل العديد من القادة الأوروبيين الخيار الأخير: رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي من "ديليموبيل"، ورئيس الوزراء الفنلندي السابق إيسكو آهو من "سبيربانك" والمستشار النمساوي السابق كريستيان كيرن من شركة السكك الحديدية الروسية (RZD)".

وأضافت الصحيفة، "بمجرد تطبيق هذا المبدأ الجديد الخاص بفرض عقوبات على المناصب، يجب توسيع قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية بشكل كبير. حددت الوكالة الوطنية الأوكرانية لمنع الفساد 9000 فرد، في حين أوصت مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني 6000 شخص. يجب إضافة آلاف المناصب في الحكومة الروسية، والشركات الروسية المملوكة للدولة، بما في ذلك وسائل الإعلام المملوكة للدولة والتي تسيطر عليها الأخيرة، وكذلك جميع أعضاء مجالس إدارة الشركات على الفور. يجب أن تشمل هذه القائمة، على الأقل، أولئك على مستوى نائب الوزير، وجميع الجنرالات والعقيد في القوات المسلحة والشرطة وأجهزة المخابرات، وأي شخص على مستوى نائب الرئيس في الشركات المملوكة للدولة. كما يجب معاقبة كبار المسؤولين والشخصيات الذين يتقاضون رواتبهم من قبل بوتين والشركات الإعلامية التي تسيطر عليها الدولة، حتى يستقيلوا. يجب أيضًا وضع أي عضو في روسيا الموحدة والأحزاب السياسية الأخرى التي تدعم غزو بوتين تلقائيًا على قائمة العقوبات. إذا أراد أعضاء الحزب الخروج من قائمة العقوبات، فكل ما عليهم فعله هو الاستقالة. كما يجب أن تصبح سياسات معاقبة أفراد القطاع الخاص أكثر توحيدًا. للقضاء على الذاتية وجهود الضغط، يجب معاقبة كامل قائمة أغنى مئة شخص في روسيا، دون استثناء. ومع ذلك، يجب أن يُعرض على هؤلاء المليارديرات فرصة أخرى: إذا شجبوا بوتين وحربه، إذا قاموا بتعليق مدفوعات الضرائب للحكومة الروسية حتى انتهاء الغزو، وإذا تعهدوا بجزء كبير من ثرواتهم الشخصية لصندوق إعادة الإعمار الأوكراني المُنشأ حديثًا والذي تسيطر عليه حكومة أوكرانيا. مستوى عالي؟ نعم. لكن هذه الحرب مروعة".

وختمت الصحيفة، "على الرغم من أن تأثيرها الكامل قد يستغرق سنوات حتى يتحقق، إلا أن العقوبات، بما في ذلك العقوبات الفردية، تعمل بشكل جيد. لكننا نريدهم أن يعملوا بشكل أفضل وأسرع وأكثر عدلاً لإنهاء هذه الحرب. طالما أن شخصيات مثل غيرهارد شرودر يمكن أن تتهرب من المساءلة، فإن نظام العقوبات يحتاج إلى تحسين".