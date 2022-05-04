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إقتصاد

كوفاكس: المجر ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة أبدا

Lebanon 24
04-05-2022 | 06:30
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قال المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، معلقا على خطط الاتحاد الأوروبي لحظر إمدادات النفط من روسيا، إن المجر ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة أبدا.
وأضافت: "نحن لسنا على استعداد للتخلي عن أمن الطاقة في البلاد. هذه ليست قضية سياسية، بل قضية أمن الطاقة".
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في وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية، كجزء من الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، ستقترح حظر جميع واردات النفط الروسي تدريجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال كوفاكس في تصريحات لـ"بلومبرغ": "لا نرى في الاقتراح الحالي خطة أو ضمانات حتى الفترة الانتقالية لأمن الطاقة، لن نخاطر بأي شيء من شأنه أن يضمن أمن الطاقة في المجر".
المصدر: سبوتنيك

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