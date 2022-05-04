وزير النفط الإيراني يهتف من كراكاس: "الموت لأميركا"

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في العاصمة الفنزويلية كراكاس، رد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي على هتاف نظيره الفنزويلي، طارق العيسمي "تحيا إيران" بهتاف يقول: "تحيا فنزويلا والموت لأميركا".إلى ذلك، صرّح وزير النفط الإيراني مؤكدا أن بلاده وفنزويلا ستستخدمان جميع الإمكانات المتاحة في سبيل تطوير العلاقات والتعاون المشترك بينهما.ووصف أوجي علاقات بلاده مع فنزويلا بأنها تاريخية، فيما كان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد استقبل في كراكاس وزير النفط الإيراني وبحث معه سبل تجاوز مضاعفات العقوبات الأمريكية على البلدين.