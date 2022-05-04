حماس: اقتحام الأقصى لعب بالنار تتحمل حكومة إسرائيل مسؤوليته

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قالت حركة "حماس" إن سماح السلطات الإسرائيلية لمستوطنيها، باقتحام باحات المسجد الأقصى يوم غد الخميس، هو لعب بالنار، وجر للمنطقة إلى أتون تصعيد تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عنه.وأضافت حركة المقاومة الإسلامية في بيان لها اليوم الأربعاء: "نجدد دعوتنا إلى أبناء شعبنا البطل، لشد الرحال والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك، والاستنفار في مدينة القدس، دفاعا عن هويتنا وديننا وقبلتنا الأولى".وتابع البيان: "ليعلم الاحتلال أن محاولات التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، ومشاريع التهويد لمقدساتنا لن تمر، ولن تحقق أهدافه الخبيثة".