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حماس: اقتحام الأقصى لعب بالنار تتحمل حكومة إسرائيل مسؤوليته

Lebanon 24
04-05-2022 | 07:30
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قالت حركة "حماس" إن سماح السلطات الإسرائيلية لمستوطنيها، باقتحام باحات المسجد الأقصى يوم غد الخميس، هو لعب بالنار، وجر للمنطقة إلى أتون تصعيد تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عنه.


وأضافت حركة المقاومة الإسلامية في بيان لها اليوم الأربعاء: "نجدد دعوتنا إلى أبناء شعبنا البطل، لشد الرحال والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك، والاستنفار في مدينة القدس، دفاعا عن هويتنا وديننا وقبلتنا الأولى".
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وتابع البيان: "ليعلم الاحتلال أن محاولات التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، ومشاريع التهويد لمقدساتنا لن تمر، ولن تحقق أهدافه الخبيثة".
المصدر: روسيا اليوم
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