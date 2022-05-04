موسكو: مرتزقة إسرائيليون يخوضون القتال في صفوف كتيبة "آزوف" الأوكرانية

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أعلنت روسيا عن وجود "مرتزقة من إسرائيل" في صفوف كتيبة "آزوف" الأوكرانية المعروفة بتوجهاتها النازية.وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حوار مع إذاعة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "سأقول ما لا يود السياسيون الذين يؤججون هذه الحملة الإعلامية في إسرائيل سماعه على الأرجح. ربما سيهتمون بذلك. ثمة الآن مرتزقة إسرائيليون في أوكرانيا يخوضون القتال جنبا لجنب مع عناصر آزوف".وقالت زاخاروفا إن هناك حقائق وفيديوهات تؤكد صحة كلامها.