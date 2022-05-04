مستشار ألمانيا: بوتين أخطأ في حساباته وقوّى الناتو

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ في الحسابات المتعلقة بحربه ضد أوكرانيا"، بحسب ما نقلت فرانس برس.





كما اعتبر أن تلك العملية الروسية قوت حلف الناتو بدل أن تضعفه، وجعلته موحداً أكثر من أي وقت مضى، ضد موسكو.

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