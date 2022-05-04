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عربي-دولي

لكبح تفشي فيروس كورونا.. بكين تغلق 40 محطة مترو أنفاق

Lebanon 24
04-05-2022 | 11:00
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أغلقت سلطات العاصمة الصينية، بكين، نحو 10 في المئة من محطات مترو الأنفاق، اليوم الأربعاء، كإجراء احترازي إضافي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ذكرت سلطة مترو الأنفاق في رسالة قصيرة إن الإجراء المتعلق بإغلاق 40 محطة، معظمها يقع وسط المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، اتخذ ضمن الإجراءات الهادفة للسيطرة على الفيروس.
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ولم يتحدد موعد لاستئناف العمل في هذه المحطات، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

ورفعت بكين حالة التأهب القصوى بسبب انتشار الفيروس المسبب لجائحة كوفيد-19، حيث قصرت المطاعم والحانات خدمتها على طاولاتها في الهواء الطلق، وأغلقت الصالات الرياضية، وعلقت الدراسة لأجل غير مسمى.

وأغلقت السلطات المواقع السياحية الرئيسية بالمدينة، ومن بينها القصر الإمبراطوري، وحديقة حيوان بكين، بالإضافة لقاعات العرض الداخلية التي تعمل بسعة جزئية فقط.
وعزلت الحكومة عددا قليلا من التجمعات السكانية التي اكتشفت فيها إصابات.

وتلقى المقيمون في المناطق "الخاضعة للعزل" أوامر بالبقاء داخل حدود المدينة، ومن بينها 12 منطقة اعتبرت عالية الخطورة، و35 منطقة أخرى متوسطة الخطورة.

وطلبت السلطات من سكان المدينة الخضوع لثلاثة اختبارات لفيروس كورونا، على مدار الأسبوع لاكتشاف الإصابات، وعزلها دون فرض إغلاق شامل كالذي شهدته شنغهاي ومدن أخرى.

كما تطلب "نتيجة سلبية"، لاختبار أجري خلال الساعات الثماني والأربعين السابقة، للدخول إلى معظم الأماكن العامة.
المصدر: سكاي نيوز
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