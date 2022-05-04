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عربي-دولي

خطة جديدة لروسيا في شرق أوكرانيا... ما هي؟

Lebanon 24
04-05-2022 | 11:30
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قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا ستسعى للسيطرة على مدينتي كراماتورسك وسيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا.

وفي الإحاطة اليومية عن الغزو الروسي لأوكرانيا والتي تنشر يوميا على تويتر، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا نشرت نحو 22 كتيبة بالقرب من إيزيوم في ‘طار تقدمها في المنطقة.
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وتستخدم روسيا ما يسمى بالمجموعات التكتيكية، وهي وحدات مشاة معززة بالدبابات وأنظمة دفاع جوي ومدفعية - في عملياتها. وتضم كل مجموعة عادة حوالي 800 جندي.

وأضاف المسؤولون البريطانيون: "رغم القتال من أجل اختراق الدفاعات الأوكرانية، من المرجح أن تخطط روسيا للمضي قدما إلى أعمق من إيزيوم للاستيلاء على مدينتي كراماتورسك وسيفيرودونيتسك". 

وقالوا إن "الاستيلاء على هاتين المدينتين سيعزز السيطرة العسكرية لروسيا على شمال شرق دونباس، ويوفر نقطة انطلاق لمساعي عزل القوات الأوكرانية في المنطقة".
المصدر: الحرة
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