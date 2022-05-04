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عربي-دولي

بينهم رئيس الوزراء... روسيا تحظر دخول 63 يابانيا

Lebanon 24
04-05-2022 | 12:30
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 63 يابانيا، من بينهم مسؤولون كبار وصحفيون وأساتذة جامعيون بسبب مشاركتهم فيما وصفته بأنه "خطاب غير مقبول" مناهض لموسكو.

وتشمل القائمة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية، يوشيماسا هاياشي، ووزير الدفاع، نوبو كيشي، ومسؤولين آخرين.
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وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات تمنع هؤلاء الأفراد من دخول روسيا لأجل غير مسمى، وفقا لرويترز.
المصدر: سكاي نيوز
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