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عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يُعلن عن زيادة دعمه العسكري لمولدوفا
Lebanon 24
04-05-2022
|
13:30
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه سيزيد دعمه العسكري لمولدوفا "بشكل كبير"، مؤكدا ضرورة مساندة العاصمة كيشيناو.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إن الاتحاد الأوروبي "سيزيد بشكل كبير" دعمه العسكري لمولدوفا.
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وأكد في مؤتمر صحافي مع الرئيسة المولدوفية، مايا ساندو، في العاصمة كيشيناو أنه "من واجب" التكتل مساندة العاصمة كيشيناو، وجاء ذلك بعد أيام من وقوع هجمات في إقليم ترانسدنيستريا (بردنيستروفيه)، المعلن انفصاله من طرف واحد عن مولدوفا.
وأضاف مخاطبا الرئيسة المولدوفية: "الاتحاد الأوروبي متضامن بشكل كامل مع مولدوفا.. ومن واجبنا الأوروبي مساعدة بلدكم ودعمه وزيادة دعمنا لاستقراركم وأمنكم وسلامتكم الإقليمية".
وتابع ميشال قائلا: "نخطط هذا العام لزيادة دعمنا لمولدوفا بشكل كبير عبر تسليم معدات عسكرية إضافية لقواتها المسلحة".
المصدر: روسيا اليوم
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