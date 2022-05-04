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عربي-دولي

إحباط محاولات لتهريب كميات من المخدرات إلى السعودية

Lebanon 24
04-05-2022 | 14:30
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أعلنت السلطات الأمنية السعودية، إحباط محاولات لتهريب كميات من المخدرات إلى المملكة، والقبض على المتورطين في تهريبها.

وأعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير من إحباط محاولات تهريب 760 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر، و45 طنا و624 كيلوغراما من نبات القات المخدر، والقبض على المتورطين في تهريبها وعددهم 61 متهما، منهم 41 مواطنا سعوديا و20 أجنبيا مخالفا لنظام أمن الحدود: 11 من الجنسية الإثيوبية و7 من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية الباكستانية".
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وأضاف: "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".
المصدر: روسيا اليوم
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