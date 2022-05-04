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عربي-دولي

بعد وصفه شولتس بـ"قطعة نقانق"... دعوات في البرلمان الألماني لطرد سفير أوكرانيا

Lebanon 24
04-05-2022 | 15:00
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طالب النائب في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، سيفيم داجدالن، بطرد السفير الأوكراني في برلين، أندريه ميلنيك، من ألمانيا، بعد أن وصف مستشار ألمانيا أولاف شولتس بـ"قطعة نقانق".

وكتب النائب الألماني على تويتر: "كل من لا يطرد مؤيد النازية ميلنيك فقد الآن كل احترام الذات.. أولاف شولتز ليس قطعة سجق (نقانق)، إنه مستشار جمهورية ألمانيا، ويجب على ميلنيك احترام ذلك".
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بدوره، وصف نائب رئيس كتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البوندستاغ، يوهان وادفول، نبرة سفير أوكرانيا ميلنيك بأنها غير لائقة وغير معقولة، لأنها لا تساهم في تعزيز التضامن مع أوكرانيا.

وشدد السياسي على أنه "حتى في مثل هذا الموقف الصعب، يجب على الممثلين الدبلوماسيين التصرف بشكل مناسب تجاه المسؤولين الألمان. إن تصريحات ميلنيك لا تساعد أوكرانيا".
المصدر: روسيا اليوم
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