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عربي-دولي

دول الاتحاد الأوروبي تفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي

Lebanon 24
04-05-2022 | 16:59
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أفادت وسائل إعلام بأن المندوبين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسية.

وأشارت إلى أن المفوضات حول هذا المسألة ستستمر يوم غد الخميس.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة السادسة ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.
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المصدر: روسيا اليوم
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