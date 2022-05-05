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عربي-دولي
"نشر الاكاذيب".. موسكو: إعلام الغرب اختار لغة "التزييف والتضليل" بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
05-05-2022
|
01:00
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قال دبلوماسي روسي، إن وسائل الإعلام الغربية اختارت لغة "التزييف والتضليل"، متهما كييف أيضا بـ"نشر الأكاذيب الصريحة والتحريف والتكتم" حول الممرات الإنسانية التي تنظمها روسيا.
وردا على اتهامات عدد من الممثلين الغربيين بمن فيهم دبلوماسيون من الولايات المتحدة والبرتغال وأوكرانيا، لروسيا بنشر معلومات مضللة حول العملية، قال المتحدث باسم البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فيودور سترجيجوفسكي، خلال اجتماع للجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة: "أود أن ألفت انتباه ممثل أوكرانيا وبعض الوفود الغربية الأخرى إلى حقيقة أن الاتهامات بأن روسيا تستخدم معلومات مضللة كمبرر للعملية العسكرية الخاصة تتعارض مع الواقع. جميع البيانات الصادرة عن هيئات الدولة الروسية، بما في ذلك وزارة الدفاع الروسية تنشر في الوقت المحدد وتحتوي فقط على معلومات تم التحقق منها وتنقل موقفا موضوعيا".
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وأضاف أن "وسائل الإعلام الغربية اختارت لغة التزييف والتضليل. ويتم الكشف عن معظم التزوير في غضون ساعات قليلة، لكنها تظل في الفضاء الإعلامي وتنجح في تضليل عدد كبير من مستهلكي المعلومات".
ووفقا له، فإن "مصانع التزييف" في أوكرانيا، ليست أقل مما هي عليه لدى "رعاتها الغربيين"، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الأكاذيب الصريحة للسلطات الأوكرانية حول مسار الأعمال العسكرية، فإن المعلومات حول الممرات الإنسانية التي تنظمها روسيا يتم تحريفها أو التكتم عليها.
وقال سترجيجوفسكي إن "الأشخاص العاديين الذين تمكنوا من الإخلاء يقولون إن القوميين والسلطات الأوكرانية عمدا لم يمدونهم بأي معلومات حول الكيفية التي يمكن فيها للمدنيين مغادرة المناطق الخطرة".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه من أجل إظهار ما تفعله القوات المسلحة الأوكرانية والقوميون بالسكان المدنيين، سيعقد الوفد الروسي في 6 ايار اجتماعا غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن "وفقًا لصيغة آريا"، مكرسا "للانتهاكات الجماعية المنهجية للقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا، فضلاً عن جرائم الحرب الأخرى التي ارتكبتها القوات المسلحة والتشكيلات الأوكرانية التي تم تحديدها خلال العملية العسكرية الخاصة"، منوها إلى أنه "خلال ذلك، سنمنح فرصة التحدث للصحفيين المستقلين الذين سيقدمون موادهم وإفادات شهود العيان. نحث الجميع على حضور هذا الحدث".
المصدر: روسيا اليوم
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