شائعات تتزايد حول صحة بوتين..ما حقيقة اصابته بالسرطان؟

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ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الشائعات تتزايد بشأن إصابة الرئيس الروسي بمرض السرطان، وسط مؤشرات على اعتلال صحته، حيث "يراقب خبراء عن كثب الظهور العلني لفلاديمير بوتين".وتقول الصحيفة إن هذه الشائعات "منسوبة إلى مصدر مطلع في الكرملين، أفاد بأنه من المقرر أن يخضع الرئيس الروسي لعملية جراحية، ربما بسبب السرطان".ويبدو أن الشائعات بدأت بالانتشار على قناة (General SVR) الروسية ذات الشعبية الكبيرة في تيليغرام، حيث زعمت أن أطباء بوتين حذروه من أن الجراحة قد تعطله عن العمل لفترة قصيرة، وأنه خلال ذلك سوف يسلم الرئيس السلطة إلى أحد مساعديه.ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن اعتلال صحة بوتين المزعومة، ولم يعلق الكرملين على هذه الشائعات، سواء بالتأكيد أو النفي، غير أن هناك "مقاطع فيديو وصور حديثه تظهره مهتزا ومتململا ومنتفخ المظهر.وأثارت هذه المقاطع التكهنات بأن بوتين (69 عاما) قد يعاني من بعض الأمراض ومنها الخرف أو مرض باركنسون أو السرطان، وفقا للصحيفة.وينقسم مراقبون للشأن الروسي بشأن مدى الاهتمام بـ"الشائعات الصحية"، حتى أن البعض يشير إلى أنها قد تكون حيلة متعمدة من الكرملين، بالنظر إلى مدى إحكام سيطرة روسيا على أي خبر إعلامي يتعلق بالرئيس.ويعتقد أن ضابطا سابقا في جهاز المخابرات الخارجية الروسي (SVR) يدير قتاة تيليغرام التي نشرت آخر ادعاء بشأن صحة بوتين، مستخدما الاسم المستعار "فيكتور ميخائيلوفيتش".ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، يزعم مقطع فيديو على القناة أن بوتين أجرى مؤخرا محادثة "من القلب إلى القلب" استمرت ساعتين مع مساعده المقرب وأمين مجلس الأمن الروسي الذي يتمتع بنفوذ قوي نيكولاي باتروشيف.ووفقا للفيديو الذي تحدثت عنه الصحيفة، فقد تم إبلاغ باتروشيف، وهو الرئيس السابق لجهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، أنه قد يتسلم السلطة لبضعة أيام، وقد "أوضح الرئيس أنه يعتبره تقريبا المقرب والصديق الوحيد له في منظومة السلطة الروسية".وقالت مديرة مركز الدراسات الروسية الأوروبية الآسيوية (CREAS) في بروكسل، تيريزا فالون، لصحيفة إندبندنت: "لقد حاول الرئيس الروسي دائما التأكيد على لياقته البدنية وحيويته، وهي جزء من دعايته. المرض لا يتناسب مع رواية الرجل القوي لبوتين التي صقلها الكرملين بعناية على مر السنين. هذا يجعلني أتساءل عما إذا كان هناك شيء آخر يحدث بالفعل وراء الكواليس".وتشير الصحيفة إلى عدة مقاطع مصورة تظهر ما يقال إنها مؤشرات على اعتلال صحة بوتين. ولم يتسن لموقع "الحرة" التأكد من صحة هذه الفيديوهات.والأسبوع الماضي، بُث فيديو لاجتماع عقد في منتصف فبراير الماضي، يظهر بوتين وكأنه يهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه بينما كان يرحب بالزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.وأظهر مقطع فيديو آخر، أذيع الشهر الماضي، بوتين وهو يمسك بزاوية طاولة بيده اليمنى بمجرد أن يجلس لحضور اجتماع، ويبقى كذلك طوال مقطع الفيديو البالغ مدته 12 دقيقة.كما شوهد وهو يمسك حافة الطاولة بيده اليسرى بشكل متقطع أثناء محادثة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.