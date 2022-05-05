هل التصعيد في أوكرانيا جزء من استراتيجية واشنطن؟

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في ربيع الحرب الروسية على أوكرانيا، تبدو واشنطن العاصمة مسكونة بأشباح التاريخ. أقر الكونغرس الأميركي قانون الإعارة والإستئجار للدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية لعام 2022 لتسريع المساعدة لأوكرانيا - تمامًا كما فعل فرانكلين روزفلت، بموجب قانون الإعارة والإستئجار، للإمبراطورية البريطانية والصين واليونان في آذار 1941.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "فإن المبالغ المالية التي يتم التفكير فيها في واشنطن هائلة، بإجمالي 47 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا ما قبل الحرب. وإذا تمت الموافقة عليها من قبل الكونغرس، بالإضافة إلى المساعدات الغربية الأخرى، فسيعني ذلك أننا لا نمول ما لا يقل عن حرب شاملة. كان قانون الإعارة والاستئجار بمثابة تدخل في زمن الحرب. والغالبية العظمى من البضائع المسلمة كانت عبارة عن أسلحة. ما جعل هذا الأمر استثنائيًا للغاية هو أنه في الوقت الذي تم فيه إطلاق برنامج الإعارة والاستئجار في آذار 1941، لم تكن الولايات المتحدة في حالة حرب. فقد شكل هذا القانون اللحظة الحاسمة التي تخلت فيها الولايات المتحدة، عن مبدأ الحياد ، وإن لم تكن تشارك فعلياً في القتال. فقد أجبرت الفقهاء على ابتكار مصطلح جديد لوصف موقف "عدم الاقتتال". بعبارات أوسع، كان ذلك بمثابة علامة على ظهور الولايات المتحدة باعتبارها القوة المهيمنة التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، في السراء والضراء. ومع ذلك، فإن التاريخ معقد. على ماذا يشير استدعاء هذا القانون بالنسبة للاتجاه الذي ستأخذه سياسة الولايات المتحدة؟"تابعت الصحيفة، "من المفترض أن الرواية مدعومة بوعد بأن حربًا جيدة ضد نظام شرير سيتم كسبها من خلال الرعاية السخية من الولايات المتحدة. ولكن لإكمال هذا القوس السردي، عليك أن تستمر في تحريك عقارب الساعة للأمام من قانون الإعارة والاستئجار في آذار إلى ميثاق المحيط الأطلسي في آب 1941، وبحلول أيلول، إلى بيرل هاربور ودخول الولايات المتحدة في الحرب. من خلال تقديم المساعدة لكل من الصين والإمبراطورية البريطانية، كان هذا القانون بمثابة خطوة حاسمة في تحويل ما كان في الأصل حربًا يابانية منفصلة على الصين وحربًا ألمانية في أوروبا إلى حرب عالمية. إذا كان الكونغرس الأميركي يطلق الآن برنامج الإعارة والاستئجار الجديد، فإن مسألة ما إذا كان التصعيد جزءًا من الخطة يجب أن يؤخذ في الاعتبار. لطالما أصر أصدقاء روزفلت ومنتقدوه على أن إثارة الحرب مع ألمانيا النازية كان الأجندة الخفية لهذا البرنامج. قد يجادل معظم المؤرخين اليوم بأن نوايا الرئيس كانت غير مؤكدة. حتى بعد بيرل هاربور، لم يكن من الواضح أن روزفلت قد يجد دعم الأغلبية لإعلان الحرب على ألمانيا. في ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، كان خصومنا هم الذين تُركوا أمام خيار التصعيد من المواجهة الاقتصادية إلى المواجهة العسكرية. في ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، كانت دوافع هؤلاء الخصوم غامضة".وأضافت الصحيفة، "بعد إعلان عقوبات البنك المركزي في 28 شباط، هدد بوتين باستخدام سلاحه النووي. إذا وقع بايدن على حزمة مساعدات عملاقة على غرار "الإعارة والاستئجار" لتصبح قانونًا، فمن يستطيع أن يتكهن كيف سيكون رد فعل الرئيس الروسي؟ أسئلة أخرى تثار: هل ستُمنح أوكرانيا السلاح فقط لطرد جيش بوتين؟ أم سنجهز كييف لضرب روسيا نفسها؟ في عام 1941، كانت الرؤية الأنجلو- أميركية الرئيسية هي شن حملة قصف إستراتيجية غير مسبوقة لتدمير المدن الألمانية و"تحطيم منازل" سكانها. وباستخدام القنابل التقليدية كان ذلك عملاً حقيقياً. لكن جزءًا من المقايضة للشراكة الأنجلو- أميركية كانت مهمة Tizard، والتي من خلالها تم نقل المعرفة البريطانية، بما في ذلك تطوير القنبلة الذرية، إلى الولايات المتحدة.وراء السرد المنمق عن حرب جيدة انتصرت فيها ترسانة الديمقراطية، يتربص اندلاع حرب عالمية مروعة. كان هذا هو الكابوس الذي طارد معارضي روزفلت في أميركا عام 1941. لقد تحسروا على انجرار الولايات المتحدة إلى صراع رهيب ثان وعسكرة النظام العالمي. ولم تكن هذه وجهة نظر هامشية. في حين أن نسخة 2022 من قانون الإعارة والإستئجار تم إقرارها في مجلس الشيوخ بالإجماع، ففي عام 1941 صوت ثلث مجلس الشيوخ ضدها. عرف روزفلت أن الجمهور الأميركي لم يكن مستعدًا للحرب، وأعرب عن أمله في أن يسمح قانون الإعارة والاستئجار له بتجنب المطالبة به. كان هذا هو الشعور الذي استند عليه تشرشل عندما ناشد الولايات المتحدة في شباط 1941 عدم الدخول في الحرب، ولكن لإعطاء بريطانيا وإمبراطوريتها الأدوات "وسننهي المهمة". وهذا ما أدى إلى توضيح حقيقة أن الولايات المتحدة كانت تدفع للآخرين لخوض المعركة نيابة عنها".ورأت الصحيفة أن "هذا هو بالضبط موقفها اليوم. تختار الولايات المتحدة وحلفاؤها، لأسباب وجيهة للغاية، دعم جانب واحد في معركة لن ينخرطوا فيها بشكل مباشر. ها هي تسير على خطى روزفلت، واضعة عيناً واحدة على المقاومة البطولية لأولئك الصامدين في وجه الهجوم، والعين الأخرى على التوازن الجيوسياسي. إذا اختارت روسيا تحطيم نفسها على صخرة أوكرانيا، وإذا كانت أوكرانيا على استعداد للقتال، فليكن".