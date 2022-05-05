Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تترقب بحذر يوم 9 أيار.. ماذا سيجري؟

Lebanon 24
05-05-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-948986-637873409970407652.jpg
Doc-P-948986-637873409970407652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب موقع "الحرة": مع استمرار القتال العنيف في شرق أوكرانيا، ومحاولة موسكو السيطرة على مصنع آزوفستال في ماريوبول، الذي يعتبر موطن آخر المقاتلين الأوكران في المدينة المحاصرة، يحذر مسؤولون أوكرانيون من أن اقتراب "يوم النصر" في روسيا، الموافق الاثنين المقبل، قد يعني "توسيع الحرب، ومزيد من الدمار" في أوكرانيا، حسبما نقلت عنهم صحيفة واشنطن بوست.
Advertisement

ويُعد يوم النصر الذي يحل في التاسع من الشهر الجاري أحد أهم المناسبات الوطنية في روسيا، وهو ذكرى استسلام ألمانيا النازية عام 1945، فيما يُعرف في روسيا بالحرب الوطنية العظمى.

وشهد محيط مصنع آزوفستال بالمدينة الساحلية يوما آخر من القتال الضاري، الأربعاء، حيث حاولت القوات الروسية اقتحام المصنع مع وجود ما يصل إلى 200 مدني يحتمون بداخله، في انتظار فرصة للإجلاء.

وتنقل "واشنطن بوست" عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن "سكان ماريوبول يجبرون على إزالة الأنقاض في المدينة قبل الاحتفال الروسي المزمع إقامته الاثنين المقبل".

وقالت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية إن الاحتفالات ستكون جزءا من "حملة الدعاية واسعة النطاق للكرملين".

ومع استمرار الحرب، فإن الأوكرانيين ودول غربية في "حالة ترقب بشأن الكيفية التي سيحتفل بها الكرملين" بيوم النصر، وفقا للصحيفة.

وكان الكرملين نفى، الأربعاء، التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم إعلان الحرب على أوكرانيا وإعلان التعبئة الوطنية في التاسع من أيار، عندما تحيي روسيا هذا اليوم.

وتنقل الصحيفة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها، في أواخر آذار الماضي، إن الجنود الروس أُبلغوا أن الحرب يجب أن تنتهي بحلول ذلك التاريخ.

وردا على سؤال حول التكهنات بأن بوتين سيعلن الحرب على أوكرانيا في التاسع من مايو، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لن يحدث أمر كهذا. هذا هراء".

وأضاف بيسكوف أنه لا ينبغي للناس الاستماع إلى التكهنات بإمكانية اتخاذ قرار بشأن التعبئة الوطنية.

وبينما تدور التكهنات حول ذلك اليوم، لا يمكن التقليل من أهميته بالنسبة للروس، كما قال متخصصون بالتاريخ الروسي لصحيفة واشنطن بوست، حيث "تسعى روسيا إلى أن تصبح إمبراطورية من خلال شن حرب في بلد يحاول الحفاظ على استقلاله (أوكرانيا)".

واستغل بوتين الخطابات السابقة في يوم النصر لتوجيه انتقادات للغرب واستعراض القوة العسكرية للجيش الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2022-05-05
08:30 | 2022-05-05
07:30 | 2022-05-05
07:00 | 2022-05-05
06:30 | 2022-05-05
06:00 | 2022-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website