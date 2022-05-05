أكثر من 1000 حالة اختناق... ماذا يجري في العراق؟

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يتواصل تعرض العراق للعواصف الترابية الخانقة، وآخرها تلك التي تعرضت لها مناطق وسط وجنوب البلاد ليل الأربعاء.وأفادت الأنباء الرسمية عن تعرض ما يزيد على 1000 شخص للاختناق الخميس بسبب العاصفة الترابية الأخيرة، وهي السابعة خلال شهر واحد تقريبا.وغطى الغبار 6 محافظات عراقية، منذ ليل الأربعاء، بينها محافظة العاصمة بغداد، بالإضافة إلى محافظات الأنبار وكركوك والنجف وكربلاء وصلاح الدين.ووفقا للأنباء فقد استيقظ سكان تلك المحافظات الواقعة في وسط وجنوب العراق، على طبقات سميكة من الغبار البرتقالي تغطي منازلهم.وسجلت محافظة الأنبار، غربي العراق على الحدود مع سوريا، نحو 700 حالة اختناق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام صحة المحافظة أنس قيس.أما في النجف، فقد سجلت "أكثر من 100 حالة اختنق نتيجة العاصفة الترابية"، كما أعلنت دائرة الصحة في المحافظة الواقعة في جنوب العراق، إضافة إلى تسجيل إصابة 332 حالة في صلاح الدين و100 حالة في الديوانية.ونقلت فرانس برس عن وكالة الأنباء العراقية أن السلطات الصحية في محافظتي الأنبار وكركوك في الشمال دعت السكان إلى عدم الخروج من منازلهم.يتوقّع أن تنحسر العاصفة الترابية تدريجياً خلال يوم الخميس، بحسب مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، مرجحاً في حديث لوكالة الأنباء العراقية استمرار هبوب العواصف الترابية خلال شهر مايو، بحسب فرانس برس.