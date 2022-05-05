وزارة الدفاع: روسيا قتلت أكثر من 600 مقاتل أوكراني

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قالت روسيا اليوم الخميس إن مدفعيتها قصفت مواقع ومعاقل أوكرانية عديدة خلال الليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى مقتل 600 "مقاتل قومي".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية قائلة "تواصل القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.. قُتل أكثر من 600 قومي وتم تدمير 61 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية"، وفقا لرويترز.وأضافت الوزارة أن صواريخها دمرت معدات جوية في مطار "كاناتوفو" في منطقة كيروفوراد، بوسط أوكرانيا، ومستودعا كبيرا للذخيرة في مدينة ميكولايف الجنوبية.