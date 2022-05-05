الكرملين: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تحول دون نهاية "سريعة" للنزاع

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اتهم الكرملين، اليوم، دول الغرب بالحؤول دون نهاية "سريعة" للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا بتزويدها أوكرانيا أسلحة، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "إضافة إلى تدفق الأسلحة التي ترسلها هذه الدول إلى أوكرانيا، فإن كل تلك الإجراءات لا تسهم في استكمال سريع للعملية".واكد تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال للمعادن، آخر جيوب مقاومة الهجوم الروسي في ماريوبول الأوكراني الإستراتيجي.وقال: "الممرات تعمل اليوم"، مضيفا أن القوات الروسية "ما زالت تحاصر المصنع".