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عربي-دولي

الكرملين: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تحول دون نهاية "سريعة" للنزاع

Lebanon 24
05-05-2022 | 08:30
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اتهم الكرملين، اليوم، دول الغرب بالحؤول دون نهاية "سريعة" للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا بتزويدها أوكرانيا أسلحة، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "إضافة إلى تدفق الأسلحة التي ترسلها هذه الدول إلى أوكرانيا، فإن كل تلك الإجراءات لا تسهم في استكمال سريع للعملية".
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واكد تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال للمعادن، آخر جيوب مقاومة الهجوم الروسي في ماريوبول الأوكراني الإستراتيجي.
 
وقال: "الممرات تعمل اليوم"، مضيفا أن القوات الروسية "ما زالت تحاصر المصنع".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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