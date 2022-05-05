زيلينسكي أطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب

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أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعد كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال في رسالة فيديو بالانكليزية نشرها على حسابه في "تويتر": "بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنا عن منصة "يونايتد24". وأضاف "كل تبرع مهم للنصر".