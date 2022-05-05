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عربي-دولي

عضو الوفد الروسي: المفاوضات مع أوكرانيا تسير على نحو متعسر

Lebanon 24
05-05-2022 | 10:30
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صرح عضو مجموعة التفاوض مع أوكرانيا، ورئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، بأن المفاوضات مع الجانب الأوكراني تسير على "نحو متعسر".

جاء ذلك في تصريحات لسلوتسكي خلال لقاء له في أحد المستشفيات لزيارة الجنود المصابين خلال سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وتابع أن ممثلي كييف "يتراجعون" عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل". إلا أنه قال إن الوفد الروسي يحاول القيام بكل ما هو ممكن ليس فقط لدعم العملية العسكرية الخاصة، وإنما كذلك في عملية التفاوض.
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المصدر: روسيا اليوم
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