الملكة إليزابيث تغيب عن المزيد من الاحتفالات

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أعلن قصر باكنغهام أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، لن تحضر حفلات الحديقة السنوية لهذا العام، وسيمثلها أفراد العائلة المالكة.وأشار البيان إلى أنه "سيتم تأكيد تفاصيل الحضور في الوقت المناسب".وعانت الملكة البالغة من العمر 95 عاما، مؤخرا من مشاكل التنقل مما أجبرها على الغياب عن بعض الأحداث، من بينها التغيب عن قداس عيد الفصح في كنيسة سانت جورج في وندسور وذلك لأول مرة منذ 70 عاما.