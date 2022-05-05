مع توسّع انتشار كورونا.. هذا ما طلبته السلطات الصينية من السكان

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وسط استمرار انتشار فيروس كورونا في الصين، طلبت السلطات الصينية من ملايين السكان العودة إلى العمل من المنزل، تنفيذا لسياسة "صفر كورونا" للحد من انتشار الفيروس، مع فرض قيود إغلاق وفحوص جماعية.وطالبت السلطات سكان تشاويانغ، وهو الحي الأكثر اكتظاظا في بكين ويضم 3,5 مليون نسمة، بالعمل من منازلهم.واشترطت السلطات الصينية الحصول على فحص يثبت عدم الإصابة بكوفيد لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل العام، كما أغلقت عددا من محطات مترو الأنفاق.