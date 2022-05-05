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عربي-دولي

مؤتمر المانحين يجمع أكثر من 6 مليارات يورو لأوكرانيا

Lebanon 24
05-05-2022 | 14:30
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أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي اليوم الخميس أن أكثر من ستة مليارات يورو مخصصة لأوكرانيا تم جمعها خلال مؤتمر دولي للمانحين في وارسو.

وصرح مورافيسكي للصحافيين: "خلال هذا المؤتمر، تمكنا من جمع أكثر من ستة مليارات يورو، وسيتم استخدام هذا المال دعما لأوكرانيا ولجميع من يدعمون أوكرانيا".
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واستضافت بولندا والسويد المؤتمر اليوم الخميس وحضره رؤساء وزراء وسفراء يمثلون العديد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى دول أخرى وبعض الشركات.
المصدر: روسيا اليوم
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