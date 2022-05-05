شولتس: لا يمكن رفع العقوبات عن روسيا إلا بالتنسيق مع أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قناته بأنه لا يمكن رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في ظل عمليتها العسكرية في أوكرانيا إلا بالتنسيق مع كييف.



ورجح شولتس في مقابلة نشرتها اليوم الخميس مجلة Stern الألمانية أن موسكو ستضطر إلى التوصل لاتفاق مع كييف، مضيفا: "ننوي وسنستطيع إلغاء عقوباتنا فقط بعد التشاور مع أوكرانيا".

Advertisement