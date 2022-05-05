Advertisement

عربي-دولي

شولتس: لا يمكن رفع العقوبات عن روسيا إلا بالتنسيق مع أوكرانيا

Lebanon 24
05-05-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-949136-637873682394698807.jpg
Doc-P-949136-637873682394698807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قناته بأنه لا يمكن رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في ظل عمليتها العسكرية في أوكرانيا إلا بالتنسيق مع كييف.

ورجح شولتس في مقابلة نشرتها اليوم الخميس مجلة Stern الألمانية أن موسكو ستضطر إلى التوصل لاتفاق مع كييف، مضيفا: "ننوي وسنستطيع إلغاء عقوباتنا فقط بعد التشاور مع أوكرانيا".
Advertisement
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:14 | 2022-05-05
16:59 | 2022-05-05
16:30 | 2022-05-05
15:30 | 2022-05-05
15:28 | 2022-05-05
14:40 | 2022-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website