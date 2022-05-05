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عربي-دولي

زيلينسكي يدعو شتاينماير لزيارة كييف

Lebanon 24
05-05-2022 | 16:30
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جمعت محادثة هاتفية الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث ناقش الطرفان "سوء التفاهم الماضي"، حسبما نقلت وكالة "د ب أ" عن الرئاسة الألمانية.

وجرت المحادثة على خلفية سلسلة من الفضائح السياسية الدبلوماسية بين برلين وكييف بعد أن رفضت السلطات الأوكرانية استقبال شتاينماير في أبريل. بعد ذلك، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن موقف كييف هذا يشكل عقبة أمام زيارة المستشار إلى أوكرانيا.
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وفي الاتصال وهو الأول بين الرئيسين منذ اندلاع الفضيحة، بحث شتاينماير وزيلينسكي "سوء الفهم الماضي"، حسب الوكالة الألمانية، التي أضافت أن زيلينسكي دعا شخصيا شتاينماير وشولتس والقيادة الألمانية بأكملها، لزيارة كييف.
المصدر: روسيا اليوم
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