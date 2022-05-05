الرئاسة الاوكرانيّة: نحتاج لأسلحة تكفي لعدة ألوية لتنفيذ هجوم مضاد بنهاية حزيران

أعلنت الرئاسة الأوكرانية استعداد البلاد "لهجوم مضاد ضد روسيا إذا وفر الغرب لنا كمية أسلحة كبيرة". وأضافت الرئاسة الأوكرانية: "نحتاج لأسلحة تكفي لعدة ألوية لتنفيذ هجوم مضاد في نهاية حزيران".

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