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عربي-دولي

بوتين يشدد على ضرورة استسلام "مقاتلي آزوفستال".. ويعرض ممراً آمناً

Lebanon 24
05-05-2022 | 12:24
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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، على ضرورة استسلام المقاتلين الأوكرانيين الذين يتحصنون داخل مصنع "آزوفستال"، آخر جيب مقاومة للجيش الأوكراني في مدينة ماريوبول جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة "تاس" أن بوتين أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال اتصال هاتفي بينهما، استعداد روسيا لتأمين ممر آمن حتى يخرج المدنيون من المصنع.
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ويوم الأربعاء، قال رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية فاديم بويتشينكو، إن قتالا عنيفا يدور في مصنع "أزوفستال".
وأكد المسؤول الأوكراني في تصريح للتلفزيون الوطني، انقطاع الاتصال مع المقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا في مصنع الصلب العملاق، مشيرا إلى وجود أكثر من 30 طفلا من بين من ينتظرون الإجلاء من المكان.
وجاءت تصريحات رئيس البلدية الأوكراني بعد نفي روسي للهجوم على المجمع المترامي الأطراف والواقع في المدينة التي استولت عليها القوات الروسية مؤخرا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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