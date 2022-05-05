3 قتلى على الأقل بهجوم شرق تل أبيب

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سقط 3 قتلى على الأقل و4 جرحى في هجوم وقع في بلدة إلعاد قرب تل أبيب مساء اليوم الخميس، تزامنا مع إحياء إسرائيل ذكرى تأسيسها على أراضي فلسطين أو ما تسميه "يوم الاستقلال"، بحسب ما أفاد مسعفون.وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي الاسرائيلية، إن اثنين من الجرحى حالتهما حرجة، وإن الاثنين الباقيين جروحهما متوسطة الخطورة.ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات مماثلة.